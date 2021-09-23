Украинский парламент принял закон об олигархах

Документ предусматривает создание реестра граждан, соответствующих трем из четырех критериев: участие в политике, значительное влияние на СМИ, контроль монополии и владение активами в один миллион прожиточных минимумов (почти 2,5 миллиарда гривен). Фигурантам списка запрещено финансировать партии и участвовать в приватизации крупных государственных предприятий. Кроме того, олигархи и чиновники должны отчитываться о контактах друг с другом. Ранее в министерстве юстиции говорили, что в реестр могут попасть бизнесмен Игорь Коломойский и бывший президент Петр Порошенко.