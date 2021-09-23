Соратнику Алексея Навального Николаю Ляскину смягчили приговор по так называемому санитарному делу

Наказание в виде года ограничения свободы снизили до десяти месяцев, — сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката. Кроме того, суд отказался удовлетворить требования прокуратуры о запрете Ляскину покидать пределы Москвы.

Санитарное дело возбудили после январских протестов. Приговоры по статье о подстрекательстве к нарушению санитарных требований вынесли десятку фигурантов, в том числе юристу Любови Соболь, пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш и его брату Олегу.

