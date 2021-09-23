Российские власти упростят ввоз заграничных препаратов для тяжелобольных

Соответствующее постановление, подписанное премьером, размещено на сайте правительства. Речь идет о медицинских изделиях, не зарегистрированных в России и не имеющих отечественных аналогов, которые нужны пациентам по жизненным показаниям. Раньше такие препараты ввозили в индивидуальном порядке по согласованию с Росздравнадзором, однако, четкого регламента не существовало. Со следующего марта благотворительные фонды и медицинские организации смогут подавать заявления на получение разрешений для ввоза таких медицинских изделий через портал госуслуг.