Российские власти упростят ввоз заграничных препаратов для тяжелобольных

Соответствующее постановление, подписанное премьером, размещено на сайте правительства. Речь идет о медицинских изделиях, не зарегистрированных в России и не имеющих отечественных аналогов, которые нужны пациентам по жизненным показаниям. Раньше такие препараты ввозили в индивидуальном порядке по согласованию с Росздравнадзором, однако, четкого регламента не существовало. Со следующего марта благотворительные фонды и медицинские организации смогут подавать заявления на получение разрешений для ввоза таких медицинских изделий через портал госуслуг.
2021-09-23T20:01:58+03:00
2021-09-23T20:01:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 23 сентября 2021
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