Партнер разработчика вакцины «КовиВак» планирует начать массовый выпуск препарата в конце осени

В компании «Нанолек» газете РБК сказали, что рассчитывают к этому времени получить регистрационное удостоверение от Минздрава. Задержку производства объясняют техническими сложностями с внедрением оборудования, поставщиками и расходными материалами из-за высокого спроса среди производителей вакцин. На сегодняшней день единственный производитель вакцины – центр имени Чумакова. В конце августа там говорили, что после поставки новых реакторов смогут выпускать до 2,5 миллионов доз в месяц.
2021-09-23T19:34:46+03:00
2021-09-23T19:34:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 23 сентября 2021
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