Жительницу Уссурийска, спародировавшую официального представителя МВД, арестовали на 10 суток

Актрисе Ларисе Кривоносовой вменили незаконное ношение формы со знаками различия. Она признала вину и раскаялась, — пишет сетевое издание «Новости Владивостока».

Кривоносова играла в юмористических видео о вымышленном депутате Виталии Наливкине. Исполнителя главной роли Андрея Неретина на днях арестовали на двое суток. По данным местных журналистов, поводом для задержания стало видео, в котором герой Неретина стреляет из гранатомета и снайперской винтовки. По другой версии, артиста обвинили в неуважении к обществу из-за нецензурной брани в общественном месте, и оштрафовали на 500 рублей.