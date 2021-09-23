Алексей Навальный раскритиковал действия IT-гигантов, заблокировавших ресурсы, связанные с «Умным голосованием». В публикации, появившейся в инстаграме политика, он написал, что Apple, Google, YouTube и Telegram признали «право авторитарного вора подчинить себе и интернет, превратив его в инструмент удержания власти».

В первый день выборов в Госдуму в прошлую пятницу Apple и Google удалили из своих онлайн-магазинов в России приложение «Навальный», в котором была функция «Умное голосование». На следующий день мессенджер Telegram ограничил работу бота, связанного с проектом оппозиционера, а на YouTube было заблокировано видео с рекомендациями команды Навального.