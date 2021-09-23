Члены избирательных комиссий и наблюдатели потребовали отменить результаты электронного голосования в Москве

Под соответствующим открытым обращением к главе Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексею Венедиктову в сети подписались более 750 человек. Об этом «Эху» рассказала член инициативной группы и одна из подписавшихся Лидия Котова. Они утверждают, что к ним на участки неоднократно приходили избиратели, с удивлением обнаружившие свою регистрацию в системе, хотя они этого не делали. Кроме того, члены избиркомов отмечают, что при электронном голосовании наблюдатели не могли проверить паспорт и прописку. Среди причин не доверять электронному голосованию в письме перечисляются технические сбои, аномально долгое время обработки результатов и сложные механизмы общественного контроля.
2021-09-23T19:03:41+03:00
2021-09-23T19:55:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:03, 23 сентября 2021
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