Члены избирательных комиссий и наблюдатели потребовали отменить результаты электронного голосования в Москве

Под соответствующим открытым обращением к главе Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексею Венедиктову в сети подписались более 750 человек. Об этом «Эху» рассказала член инициативной группы и одна из подписавшихся Лидия Котова. Они утверждают, что к ним на участки неоднократно приходили избиратели, с удивлением обнаружившие свою регистрацию в системе, хотя они этого не делали. Кроме того, члены избиркомов отмечают, что при электронном голосовании наблюдатели не могли проверить паспорт и прописку. Среди причин не доверять электронному голосованию в письме перечисляются технические сбои, аномально долгое время обработки результатов и сложные механизмы общественного контроля.