В Перми покончил собой глава регионального управления следственного комитета Сергей Сарапульцев

Тело Сарапульцева обнаружили в его коттедже. Рядом нашли и личное оружие полковника юстиции. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах, однако официальные комментарии СКР пока не последовали.

Кроме того, сообщается, что в Пермь накануне прилетел глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он провел совещание с подчиненными, на котором обсуждались действия силовых структур во время и после трагедии в местном университете, где 18-летнй студент совершил массовое убийство учащихся и сотрудников ВУЗа. Первой версией гибели Сарапульцева стал именно разговор с московским руководством, однако затем была выдвинута и вторая, о которой сообщает Интерфакс. У полковника обнаружились проблемы в семье и суицид мог стать их следствием.

Для установления причин произошедшего СКР проведет в Перми внутреннюю проверку.