Умер конструктор первых советских атомных подводных лодок Радий Шмаков

Как говорится на сайте санкт-петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ, ему было 90 лет. Шмаков участвовал в создании первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол», а также был главным конструктором торпедных атомных подводных лодок проектов «Ерш». Он награжден орденами Октябрьской Революции и дважды орденом Трудового Красного Знамени и другими значимыми наградами.
2021-09-23T18:33:30+03:00
2021-09-23T18:33:30+03:00
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18:33, 23 сентября 2021