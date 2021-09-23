Умер конструктор первых советских атомных подводных лодок Радий Шмаков

Как говорится на сайте санкт-петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ, ему было 90 лет. Шмаков участвовал в создании первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол», а также был главным конструктором торпедных атомных подводных лодок проектов «Ерш». Он награжден орденами Октябрьской Революции и дважды орденом Трудового Красного Знамени и другими значимыми наградами.