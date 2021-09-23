Российские власти договорились с бизнесом о новом налоговом режиме

Об этом после встречи премьера с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей сказал министр финансов. Слова Антона Силуанова приводит агентство ТАСС. При этом еще на днях он говорил, что окончательный компромисс не найден и консультация с бизнесом по вопросам налогообложения продолжается. Согласно подготовленному ведомством законопроекту, правительство планирует скорректировать ставки налога на добычу полезных ископаемых, а также ввести акциз на сталь.