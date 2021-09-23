Российские власти договорились с бизнесом о новом налоговом режиме

Об этом после встречи премьера с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей сказал министр финансов. Слова Антона Силуанова приводит агентство ТАСС. При этом еще на днях он говорил, что окончательный компромисс не найден и консультация с бизнесом по вопросам налогообложения продолжается. Согласно подготовленному ведомством законопроекту, правительство планирует скорректировать ставки налога на добычу полезных ископаемых, а также ввести акциз на сталь.
2021-09-23T18:33:04+03:00
2021-09-23T18:33:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 23 сентября 2021
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