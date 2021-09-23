В России в конце осени запустят аналог популярного среди молодежи китайского приложения Тик-Ток

Уже в конце ноября – начале декабря в России можно будет скачать новое приложение с функцией публикации вертикальных видео. Оно будет запущено холдингом «Газпром-медиа» — сообщил его глава Александр Жаров. Он сказал, что развитие этой идеи связано с тем, что большинство пользователей потребляет контент с вертикального экрана смартфона. Правда, работа нового приложения не сильно отличается от оригинального. С помощью русской версии можно будет снимать короткие видео от 15 секунд, менять скорость их воспроизведения и накладывать разную музыку.

Идея проекта, по словам Жарова, возникла около года назад, когда медиа-холдинг купил приложение «Я Молодец», очень напоминающее Тик-Ток. Оно разрабатывалось совместно с фондом «Иннопрактика», возглавляемым предполагаемой дочерью Владимира Путина Катериной Тихоновой. Единственным отличием отечественного сервиса было то, что вместо лайков там были звездочки. На этой платформе и будет создаваться отечественный аналог Тик-Тока.

Оставят ли прежнее название конкуренту Тик-Тока или придумают новое – пока не сообщается.

Газета The Washington Post сегодня пишет, что российские власти ведут последовательную работу по созданию национального киберпространства. В рамках решения Кремля отделить российский интернет от глобального власти уже сделали отечественную поисковую систему Яндекс, которая по умолчанию установлена на смартфоны, купленные в России. Начиная со следующего года учителя и школьная администрация смогут общаться с родителями и детьми через национальные соцсети; всячески поощряется проект Рутьюб, финансируемый Газпром-медиа, пишет Вашингтон пост. — Однако «никто не должен принимать это за попытку предоставить россиянам больше возможностей за счет разработки местных платформ, — подчеркивается в статье ( перевод сайта Инопресса). — (...) На встрече с российскими редакторами в феврале Путин намекнул, что готов рассмотреть возможность запрета некоторых глобальных платформ, но сделает это только после того, как страна получит отечественные аналоги. Этот момент почти наступил».

Авторы отмечают, что у нынешней стратегии властей есть исторический прецедент, когда созданный в СССР опытный образец копировальной машины был впоследствии уничтожен КГБ дабы не допустить ее использования для свободного обмена информацией вне контроля КПСС. В результате такой политики ксероксы все же пришлось покупать за рубежом, а в целом, Советский союз отстал от Запада технологически. Успех российских IT-компаний в 90-е, когда Россия переняла многие западные технологии, убедил Кремль, что сегодня он может снова сделать ставку на изоляцию. Путин уверен, что собственный прогресс во внедрении отечественных технологий, в частности , наблюдения и распознавания лиц, позволит России отрезать себя от глобального киберпространства. Однако, заключают авторы, ценой этого в конечном итоге станет потерянное развитие: уроки российской истории говорят о том, что “ страна всегда модернизировалась, взаимодействуя с внешним миром, а не в отрыве от него”.

Публикация в газете The Washington Post озаглавлена «Владимир Путин наконец получает интернет, который хочет».