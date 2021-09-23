Комитет Конгресса предложит Байдену ввести санкции против российских олигархов, чиновников и руководителей госканалов

Комитет Конгресса США предложит Джозефу Байдену ввести санкции против российских олигархов, чиновников, силовиков и руководителей госканалов. В Кремле инициативу уже назвали внутрипарламентскими упражнениями.

Вопрос о расширении антироссийских санкций обсуждался на заседании комитета по регламенту палаты представителей. Конгрессмены одобрили поправку к оборонному бюджету, которой предлагается оценить возможность введения ограничений против 35 российских граждан.

Перечень практически повторяет список, опубликованный соратниками Алексея Навального, который они передали американским и европейским властям. В нем – те, кто, по их мнению, причастен к преследованию оппозиционера, отмечает «Новая газета».

Среди представителей бизнеса заслуживающими санкций названы Роман Абрамович, Алишер Усманов, Алексей Миллер и Игорь Сечин. Медиа-менеджеры Маргарита Симоньян и Константин Эрнст, а также телеведущий Владимир Соловьев также рискует попасть под ограничения.

По мнению конгрессменов, в черный список должны попасть высокопоставленные силовики, например, Бастрыкин и Бортников, премьер Мишустин, глава Минздрава Мурашко, губернатор Петербурга и мэр Москвы, и даже начальник отдела полиции Химок и местная судья, которая арестовала Навального после возвращения. Среди фигурантов Дмитрий Песков, который по просьбе журналистов оценил перспективность американской инициативы.

После рассмотрения в Конгрессе президент Байден в течение полугода обязан представить заключение о целесообразности включения указанных лиц в стоп-лист. Таким образом, отмечает РБК, одобренная поправка носит лишь рекомендательный характер, а введение санкций останется на усмотрение Белого дома.

Как ожидается, проект бюджета с поправкой о санкциях будет принят в нижней палате Конгресса до конца недели.