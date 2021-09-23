В Оренбурге через день после выборов школьников и учащихся колледжей отправили на удаленку

Дистанционное обучение в Оренбурге ввели для учащихся средней школы. Ученики начальных и 11-х классов продолжают посещать занятия. Также запрещено обучение в очном формате в техникумах, приостановлена работа кружков и секций. Мера продлится 2 недели. Родителей просят проследить, чтобы во внеучебное время дети оставались дома.

Кроме того, согласно новому указу губернатора о противодействии коронавирусу, детям младше 16 лет запретили находиться в торговых центрах без взрослых.

При этом в городском управлении образования подчеркиваю, что на дистант учащихся перевели из-за роста заболеваемости ОРВИ, а не коронавируса. В школах и детских садах города вакцинировано почти 90% работников.

Тем не менее, есть случаи и вспышек коронавируса. Так карантин ввели в кадетской школе-интернате имени Неплюева, где из 250 учащихся положительный тест оказался у 52.

В соседней Башкирии в 12 районах также введено дистанционное обучение для учащихся средней школы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что вопрос о введении новых жестких ограничений в стране на федеральном уровне не обсуждается. Песков также отметил, что в администрации президента продолжают выявлять единичные случаи заражения коронавирусом. По его словам, дополнительные меры предосторожности не помешают. Таким образом, Песков ответил на вопрос, как долго продлится изоляция российского президента.

Главный редактор сайта Carnegie Александр Баунов дал понять в эфире «Эха Москвы», что во время пандемии российской власти принимать решения в каких-либо действиях крайне сложно. Александр Баунов не верит в то, что власти России пойдут на какие-то решительные действия в борьбе с пандемией.



Вакцина «Ковивак» пользуется в России ажиотажным спросом, — напоминает сегодня газета «Коммерсантъ». Партнеру центра Чумакова пришлось отложить массовое производство до конца осени.