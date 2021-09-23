«Холод»: В южных регионах РФ в последние годы из-за кризиса и падения курса рубля обнаружилась нехватка рабочей силы

В южных регионах России в последние годы из-за кризиса и падения курса рубля обнаружилась нехватка рабочей силы, — утверждает сетевое издание «Холод». В результате, многие фермеры, как выяснилось в ходе расследования, используют фактически трудовых рабов. Их держат в плохих условиях, бьют и зачастую оставляют без денег.
2021-09-23T18:19:55+03:00
2021-09-23T18:19:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2908614-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:19, 23 сентября 2021
Загрузка комментариев...