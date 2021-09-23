Правительство отклонило законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам

Правительство отклонило законопроект, представленный группой депутатов от партии ЛДПР, о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам.

В Министерстве труда и социальной защиты особо отметили, что их отвод касается не самой идеи возобновлении индексации для работающих пенсионеров, а деталей проекта. В частности, авторы не указали источники финансирования, за счет которых предполагается обеспечить дополнительные расходы бюджета. В пояснительной записке указывается, что после в 2016 года, когда норма начала применятся, количество работающих пенсионеров сократилось на треть, до 10 миллионов человек. Возможно часть из них оказалась в сфере теневой экономики. В январе этого года президент Владимир Путин поручил правительству проработать соответствующие предложения. Кабмин отчитался об этом, но о дальнейшей судьбе инициативы ничего не известно. Между тем, поправки к конституции, принятые летом 2020 года предполагают пересмотр размера пенсий не реже одного раза в год, а в федеральном законе не уточняется относится ли норма только к неработающим.

Правительство трижды отклоняло проект закона об индексации пенсий для работающих пенсионеров. Последнее отрицательное заклоючение было выдано год назад.