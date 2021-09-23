ФАС обязала торговые сети «Пятерочка» и «Магнит» снизить цены на продукты в Подмосковье

Федеральная антимонопольная служба обязала торговые сети «Пятерочка» и «Магнит» снизить цены на продукты в Подмосковье. В сообщении ведомства говорится, что магазины завысили стоимость товаров, используя свое доминирующее положение в некоторых населенных пунктах. К примеру, стоимость муки, хлеба и свинины в ряде магазинов была на 10% выше, чем в других. ФАС призывает «Пятерочку» и «Магнит» исправить ситуацию и угрожает возбуждением дела о нарушении антимонопольного законодательства.



Председатель думского комитета по экономической политике, депутат от Московской области Сергей Жигарев сказал «Эху Москвы», что государство должно и впредь бороться со злоупотреблениями магазинов. Жигарев считает, что вполне можно увеличить штрафы для торговых сетей.

Экономист Игорь Николаев считает, что активность ФАС связана с тем, что правительство пытается снизить уровень инфляции.

О проверках в крупнейших российских торговых сетях из-за роста цен ФАС сообщал в середине августа. Дело в отношении «Магнита» и «Пятерочки» уже было возбуждено в Рязанской области.