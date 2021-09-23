Все шесть членов экипажа, которые были на борту самолёта Ан-26, упавшего вчера неподалёку от Хабаровска, погибли

Их тела обнаружили сегодня спустя сутки после авиакатастрофы. На месте крушения по неподтверждённым данным нашли чёрные ящики.

Разбросанные по склону сопки обломки самолёта, поваленные при крушении деревья. На обломанных ветвях, судя по опубликованным в интернете фото, части крыла и обшивки. В трагедии, которая случилась примерно в 15-ти километрах от Хабаровска, никто не выжил. Спасатели добрались до тел погибших членов экипажа не сразу, на это ушло около пяти часов — самолёт упал в труднодоступной местности. Обломки воздушного судна нашли рано утром по Москве с вертолёта МЧС, а спустя часы — тела шестерых членов экипажа на сопке в Большехехцирском заповеднике. Бортовые самописцы тоже найдены, они в приемлемом состоянии, рассказал агентству Интерфакс информированный источник. Погибшие из разных регионов, жителей Хабаровского края среди них не было, сообщил губернатор Михаил Дегтярёв. Он обещал, что семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Следователи осматривают место крушения, допросили диспетчеров и руководителя полёта, изъяли документацию по самолёту, запросили ряд документов в отношении компании-владельца и членов экипажа. Среди основных версий трагедии — ошибка пилотов и плохая погода. Ан-26 — легкий военно-транспортный самолёт — принадлежал компании Лётные проверки и системы. В Хабаровск он прилетел из Читы, а вчера экипаж проводил технический полёт и проверял работу радиолокационного оборудования в Хабаровском крае. Срок эксплуатации упавшего самолёта больше 40 лет, но это для АН-26 не критично, заверил заслуженный летчик-испытатель России Магомед Толбоев Первый канал.

Проверку в отношении авиакомпании-владельца самолета начал и Ространснадзор. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

Это не первое крушение АН-26 в нынешнем году. В начале июля на Камчатке разбился такой же самолет, тогда погибли 28 человек.