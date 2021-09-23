В музее Анны Ахматовой отрицают, что отменили лекции доктора культурологии Елены Волковой после звонка из Смольного

В музее Анны Ахматовой отрицают, что отменили серию лекций доктора культурологии Елены Волковой после звонка из Смольного. Причина в том, что научное выступление Волковой якобы не интересовало гостей.

Директор музея Анны Ахматовой Анна Соколова подтвердила, что ей звонили из Смольного. Однако она заявила «Эху Москвы в Петербурге», что чиновники не называли Елену Волкову врагом России и не говорили, что она выступает против политики действующей власти. Директор музея сказала, что лекцию договорились перенести в онлайн формат, потому что живые выступления не привлекали много слушателей.

Волкова же предполагает, что поводом для запрета могла стать лекция, в которой она рассказывает о группе «Pussy Riot» и проводит параллели между их панк-молебном в московском храме Христа Спасителя и фреской Микеланджело «Страшный суд» в Сикстинской капелле. Волкова также добавила, что причина злости и обиды на неё со стороны администрации, может укрываться в многочисленных лекциях, которые она проводила на Украине. Отмечу, что в своих выступлениях культуролог неоднократно публично осуждала российскую политическую агрессию и поддерживала украинцев. Вице-губернатор Петербурга по вопросам культуры Борис Пиотровский рассказал петербургскому «Эху», что комитет по культуре просто не мог такого сделать.

В разговоре с петербургским «Эхом» Волкова также отметила, что уже нашла новую площадку для своих лекций в Петербурге. Они, как и было запланировано, пройдут сегодня и в грядущую субботу в «Открытом пространстве» на улице Достоевского.



В комитете по культуре не ответили на многочисленные звонки корреспондента петербургского «Эха» и не прокомментировали свою причастность к отмене лекций Елены Волковой.

Общественный совет при министерстве культуры организует обсуждение соответствия культурных проектов стратегии госбезопасности. Как сказал «Эху Москвы» председатель совета Михаил Лермонтов, ни о каких запретах или вмешательстве в репертуар или программы культурных учреждений речи не идет. По словам Лермонтова, важно обсуждать культурные проекты, на которые выделены государственные средства.

Михаил Лермонтов уже призывал проверить репертуар театров минувшим летом после скандала со спектаклем театра «Современник» «Первый хлеб». Отдельные сцены в нем не понравились организации «Офицеры России». Ее активисты усмотрели в них оскорбление ветеранов. Теперь глава Общественного совета при Минкульте призывает обсудить не только театральные постановки, но также выставки, форумы и шествия.

Политолог Нина Хрущева сказала в эфире «Эха Москвы», что общественный совет при Минкульте «просто все хочет упорядочить».

Член думского комитета по культуре, режиссер Владимир Бортко считает, что государство вправе контролировать культурные проекты, на которые были выделены средства из бюджета. При этом Бортко считает, что государство не должно вмешиваться в культурные проекты, которые не финансирует.