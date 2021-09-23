Глава пермского управления Следственного комитета найден мертвым в своей квартире

По предварительным данным, Сергей Сарапульцев покончил с собой. Об этом говорят источники различных изданий, в том числе и агентство ТАСС. Официально о причинах смерти ничего не сообщается. В телеграм-каналах появляется информация, что поводом могло стать совещание, посвященное недавней атаке на пермский университет. Сетевое издание Baza, в частности, утверждает, что после совещания от расследования отстранили многих местных сотрудников СК.

