Цена бензина Аи-95 второй день подряд обновляет рекорд на бирже

Цена за тонну горючего приближается к 60,5 тысячам рублей. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Также дорожает бензин марки Аи-92. В министерстве энергетики ранее объясняли колебания цен ремонтом на нефтеперерабатывающих заводах и переходов рынка с летних видов топлива на зимние. В ведомстве рассчитывают, что как только эти два процесса завершатся, биржевые цены стабилизируются.
2021-09-23T17:32:51+03:00
2021-09-23T17:32:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 23 сентября 2021
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