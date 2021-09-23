Цена бензина Аи-95 второй день подряд обновляет рекорд на бирже

Цена за тонну горючего приближается к 60,5 тысячам рублей. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Также дорожает бензин марки Аи-92. В министерстве энергетики ранее объясняли колебания цен ремонтом на нефтеперерабатывающих заводах и переходов рынка с летних видов топлива на зимние. В ведомстве рассчитывают, что как только эти два процесса завершатся, биржевые цены стабилизируются.