Проигравшие думские выборы кандидаты объявили о подготовке протестной акции

В образованный коалиционный комитет вошли, в том числе представители КПРФ и «Яблока».

Три десятка политиков и общественных деятелей не согласны с результатами электронного голосования в Москве и намерены добиваться их отмены. Протестная коалиция хочет запретить эту систему на выборах всех уровней. Соответствующий законопроект участники обещают представить в ближайшее время.

Среди целей нового блока – проведение акции против итогов думских выборов и подготовка исков в суд. О формате, времени и месте протестов не сообщается.

Состав коалиции опубликован на странице Марины Литвинович в facebook. Она шла по одномандатному округу от «Яблока». Среди ее соратников – коммунисты Валерий Рашкин и Нина Останина, яблочники Николай Кавказский и Алена Попова, а также представители других партий и независимые кандидаты.

В городском избиркоме ранее отказались пересчитывать результаты онлайн-голосования.