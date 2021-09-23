Политика Алексея Навального отказались снять с учета как склонного к побегу

В удовлетворении этой жалобы отказал сегодня Владимирский областной суд.

Юрист Иван Жданов в разговоре с «Эхом Москвы» выразил убеждение, что соответствующее распоряжение судья получил из аппарата президента. По мнению Жданова, независимости в этом вопросе у Владимирского суда быть не может.

Ранее в Преображенском суде Москвы сотрудник ФСИН сказал, что Навальный дважды говорил о намерении совершить побег, что сам политик позже назвал шуткой. После того, как оппозиционера поставили на учет, он жаловался, что проверяющие будят его каждый час по ночам.

