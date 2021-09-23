Ространснадзор начал проверку по факту крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае

Специальная комиссия проверит деятельность компании, эксплуатирующей воздушное судно, это следует из сообщения на сайте ведомства.

Обломки Ан-26, исчезнувшего с радаров еще накануне, сегодня были обнаружены в горном районе. Все шесть человек, находившиеся на борту, погибли. Что стало причиной ЧП, пока неясно.



Самолет Ан-26, разбившийся в Хабаровском крае, летал уже 42 года, тогда как срок эксплуатации составляет 40 лет. Заслуженный летчик-испытатель России Магомед Талбоев не считает этот показатель критичным. Об этом Магомед Талбоев рассказал Первому каналу.