Зампред комитета ГД по культуре Бортко высказался против государственного отбора в сфере искусства

Зампред комитета ГД по культуре Владимир Бортко высказался против государственного отбора в сфере искусства. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я категорически против всякой цензуры, всякого отбора. Художник свободен. Тому примеров миллион в истории искусства. Хотя бы Сикстинская капелла, которая делалась сама, потом пришли кардиналы, люди какие-то, начали кричать, но слава богу Папа был, я бы сказал, нормальным человеком», – рассказал он.

При этом В.Бортко отметил, что государство может устраивать отбор в случае, если оно выступает заказчиком. «Мы с вами живем при капитализме, хотим мы или не хотим этого, но это так. А это значит, что продюсер волен выбирать то, что ему нравится. И если деньги вкладывает государство, значит государство продюсер. Кто платит, тот и заказывает музыку. Если сам, тогда извините, пошли подальше, я делаю, что хочу, ибо я обращаюсь к Конституции, которая запрещает цензуру», – заключил депутат.



Сегодня стало известно, что Общественный совет при министерстве культуры организует обсуждение соответствия культурных проектов стратегии госбезопасности.