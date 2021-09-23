Сетевое издание «Холод» узнало о случаях трудового рабства в южных регионах России на фоне нехватки рабочей силы

В журналистском расследовании под названием «Человек в аренду» говорится, что многие фермеры, страдающие из-за кризиса и падения курса рубля, стали нанимать людей через посредников, которые держат рабочих в плохих условиях, не отпускают домой, бьют и зачастую оставляют без денег. В публикации описываются сразу несколько подобных случаев. Издание отмечает, что действия тех, кто сдает рабочих «в аренду», можно квалифицировать как использование рабского труда, однако, по соответствующей статье Уголовного кодекса, за последние десять лет осудили всего чуть больше полусотни человек. Собеседник «Холода» в полиции Ростовской области рассказал, что у большинства рабов нет документов и они страдают от алкозависимости. Когда таких людей отпускают из отдела, они нередко возвращаются обратно.