Запасы газа в европейских хранилищах оказались минимальными с 2011 года

Они заполнены меньше, чем на три четверти, — пишет газета РБК со ссылкой на данные Ассоциации газовой инфраструктуры Европы. Обычно к концу сентября они загружены на 85%. Хуже всего ситуация в Австрии. Там резервуары заполнены лишь наполовину. Немногим лучше дела обстоят в Нидерландах и Португалии. Одной из причин называют климатический фактор — при слишком холодной погоде, как и при слишком жаркой, расход электроэнергии увеличивается. По другой версии, дефицит связан с политикой России. В этом месяце группа депутатов Европарламента обвинила «Газпром» в рекордном росте цен. В российской госкорпорации это отвергают.

