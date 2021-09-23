Российские власти намерены потратить больше 30 миллиардов рублей за 3 года на изоляцию Рунета

Как пишет газета РБК, такие расходы заложены в проекте бюджета. В соответствии с законом о «суверенном Рунете», все сети связи в стране должны быть оборудованы техническими средствами противодействия угрозам. Они, в частности, использовались для замедления работы Twitter и для блокировки проекта Навального «Умное голосование». В министерстве цифрового развития журналистам сказали, что до того, как бюджет утвержден, комментировать затраты на инициативу преждевременно.