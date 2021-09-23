Роскосмос объявил тендер на подготовку научных и инженерных рекомендаций по организации пилотируемого полета к Луне

За разработку проекта полета на Луну Роскосмос готов заплатить более миллиарда и семисот миллионов рублей. Соответствующее предложение появилось на сайте Госзакупок. Победителю тендера предстоит провести научно-исследовательские изыскания, которые помогут, как сказано в заявке, обеспечить надежную реализацию пилотируемых полетов к спутнику Земли. Это касается и работы космонавтов как на окололунной орбите, так и на поверхности ближайшего к Земле небесного тела, с учетом решения медико-биологических проблем. Источником финансирования указан федеральный бюджет. Судя по распределению средств, работы должны начаться в следующем году, когда будет освоено почти 400 миллионов рублей. Столько же предстоит потратить и в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Роскосмос отложил запуск автоматической межпланетной станции Луна-25 с октября этого до мая будущего года.