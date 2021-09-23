ВС Якутии в полном объёме отказал в удовлетворении жалобы защиты Александра Габышева на его принудительное лечение

Верховный Суд Якутии в полном объёме отказал в удовлетворении жалобы защиты Александра Габышева, называющего себя шаманом, на его принудительное лечение с интенсивным наблюдением. Теперь Габышев отправится в стационар, а защита будет продолжать добиваться отмены этого решения. Об этом «Эху Москвы» сообщил его адвокат Алексей Прянишников. Алексей Прянишников добавил, что в таких учреждениях, в одно из которых направят Габышева, содержат убийц, маньяков и педофилов, что, по мнению адвоката, совершенно не соотносится с вменяемыми Габышеву преступлениями.
2021-09-23T16:06:54+03:00
2021-09-23T16:06:54+03:00
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Эксклюзив Эха 16:06, 23 сентября 2021
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