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Эксклюзив Эха 16:02, 23 сентября 2021

Общественный совет при Минкульте организует обсуждение соответствия культурных проектов стратегии госбезопасности

Общественный совет при министерстве культуры организует обсуждение соответствия культурных проектов стратегии госбезопасности. Как сказал «Эху Москвы» председатель совета Михаил Лермонтов, ни о каких запретах или вмешательстве в репертуар или программы культурных учреждений речи не идет. По словам Лермонтова, важно обсуждать культурные проекты, на которые выделены государственные средства. «Наша прямая обязанность контролировать формирование культурной среды, причем в первую очередь на деньги бюджета, народные деньги. <...> Это действия, предусмотренные федеральным законом об общественном контроле. Это не цензура, это общественный контроль. Это две большие разницы, никакого отношения общественный контроль к цензуре не имеет. Общественный совет дает только рекомендации, у него никаких полномочий по остановке каких-то спектаклей или еще чего-то, но рекомендации Общественного совета являются обязательными для рассмотрения. Мы рассматриваем вопросы культурной реальности исключительно в тех случаях, когда эти культурные события производят в обществе несогласие. Когда в обществе возникают проблемы, связанные с общественной безопасности», — сказал он.

Михаил Лермонтов уже призывал проверить репертуар театров минувшим летом после скандала со спектаклем театра «Современник» «Первый хлеб». Отдельные сцены в нем не понравились организации «Офицеры России». Ее активисты усмотрели в них оскорбление ветеранов. Теперь глава Общественного совета при Минкульте призывает обсудить не только театральные постановки, но также выставки, форумы и шествия.



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