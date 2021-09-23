На Украине олигархам будет запрещено финансировать партии и участвовать в приватизации

Соответствующий закон приняла сегодня Верховная рада. Его инициатором был президент Владимир Зеленский. Украинские чиновники ранее предполагали, что в реестр олигархов может попасть бизнесмен Игорь Коломойский и бывший президент Петр Порошенко.

