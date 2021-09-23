Новая платформа для видео, по сути аналог TikTok, будет запущена в России в конце ноября-начале декабря этого года

Новая платформа для размещения коротких видеороликов, по сути аналог китайского TikTok, будет запущена в России в конце ноября-начале декабря этого года. Об этом сообщил глава холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров. Он отметил, что одна из главных тенденций сегодняшнего времени – это то, что 80% пользователей смартфонов смотрят видео в вертикальном формате.
2021-09-23T15:33:58+03:00
2021-09-23T15:33:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 23 сентября 2021
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