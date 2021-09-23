Центр имени Чумакова обновил оборудование, что позволит существенно увеличить производство вакцины «Ковивак», — сообщил сегодня гендиректор центра Айдар Ишмухаметов. Ишмухаметов добавил, что у разработчиков вакцины нет данных о тяжелых случаях коронавируса, которые были привиты этим препаратом.

