Центр имени Чумакова обновил оборудование, что позволит существенно увеличить производство вакцины «Ковивак», — сообщил сегодня гендиректор центра Айдар Ишмухаметов. Ишмухаметов добавил, что у разработчиков вакцины нет данных о тяжелых случаях коронавируса, которые были привиты этим препаратом.
Центр имени Чумакова обновил оборудование, что позволит существенно увеличить производство вакцины «Ковивак»
Центр имени Чумакова обновил оборудование, что позволит существенно увеличить производство вакцины «Ковивак», — сообщил сегодня гендиректор центра Айдар Ишмухаметов. Ишмухаметов добавил, что у разработчиков вакцины нет данных о тяжелых случаях коронавируса, которые были привиты этим препаратом.