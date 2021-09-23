Московская полиция разбирается с видео прыжка нескольких парашютистов на Ленинском проспекте

Утром, в самый час пик, на оживленную столичную автотрассу приземлились парашютисты. По словам автомобилистов, их было четверо или пятеро. Экстремалы, судя по видео опубликованному в инстаграме, не пострадали. Несмотря на дождь и утренний туман, им удалось направить парашюты в сторону и избежать столкновения с рекламными щитами и автомобилями.

Очевидцы предположили, что прыжок был совершен с одного из высотных зданий поблизости, так как прыгнуть с самолета было бы проблематично, ведь в Москве действуют ограничения по полетам.

Столичная полиция уже сообщила, что намерена проверить данное видео. Но полицейские выразили сомнение в его актуальности. По их словам, прежде всего необходимо убедиться, что видео снято сегодня утром. В МВД рассказали, что иногда давно отснятые кадры просто заново появляются в интернете.

Ровно год назад, 23 сентября, парашютист уже совершал прыжок с жилого комплекса на Ленинском проспекте. Все проходило приблизительно по такому же сценарию. Видео также было выложено в сеть.