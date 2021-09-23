В Екатеринбурге сотрудники регионального ФСБ объявили о том, что обезвредили террористическую ячейку

В течение нескольких месяцев организаторы запрещенного сообщества, по словам силовиков, вербовали соотечественников и склоняли их к совершению терактов на Среднем Урале.



Первое сообщение о спецоперации ФСБ в Екатеринбурге появилась в понедельник днем. Агентство ЕАН сообщило, что задержаны несколько мужчин, которые жили на съемной квартире в доме по ул.Свердлова. Соседи рассказали, что дверь квартиры после операции опечатана, — благодаря штампу и стало ясно, что работали сотрудники Федеральной службы безопасности. В среду в телеграм-канале Baza появились подробности. Оказалось, что в Екатеринбурге задержаны пятеро. Двое из них являются создателями террористической ячейки и в том числе занимались вербовкой в свою организацию. Портал Е1 также писал про обнаруженные 3 кг взрывчатки, которые были изготовлены и хранились в разных частях Екатеринбурге.

Сегодня пресс-служба управления ФСБ по Свердловской области уточнила, что в сентябре в Екатеринбурге были проведены 3 спецоперации; задержаны 15 человек. Пятеро арестованы, и против них заведены уголовные дела. Ещё 10 задержанных будут выдворены с территории России с длительными запретами въезда в нашу страну.



По данным Свердловского управления ФСБ, террористическое сообщество действовало в Екатеринбурге с мая по сентябрь этого года.