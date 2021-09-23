Репертуар театров снова оказался в центре внимания Общественного совета при министерстве культуры

Он организует обсуждения соответствия культурных проектов стратегии госбезопасности. Тем, которые вызовут опасения в благонадёжности, денег из бюджета могут не дать.

Обсуждать репертуарную политику театров, а также выставки, форумы и другие проекты хотят в Москве, Петербурге и Новосибирске. Рассмотрят вопросы, которые как выразился глава совета при министерстве культуры, нарушают общественное согласие в стране. По словам Михаила Лермонтова на заседания пригласят представителей театров, чиновников ведомства, членов общественных палат. Главный вопрос на чьи деньги ставят спектакли или проводят выставки, которые вызывают в обществе негативную реакцию, и целесообразно ли выделять на них средства из бюджета, сказал Лермонтов Интерфаксу. Он добавил, что даты встреч пока не определены, они пройдут не раньше октября.

Напомним, что о намерении проверить репертуар театров на соответствие стратегии госбезопасности Лермонтов говорил ещё в начале августа. Этому предшествовал скандал со спектаклем театра Современник «Первый хлеб». Отдельные сцены в нём не понравились организации «Офицеры России», она усмотрела в них оскорбление ветеранов. Глава СК наказал провести проверку.

Ранее министр культуры Ольга Любимова назвала недопустимой цензуру в театрах и попросила не считать позицией ведомства мнение отдельных членов общественного совета.