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15:01, 23 сентября 2021

За сутки в России от коронавируса скончались 820 человек

Это повторение максимального показателя смертности с начала эпидемии. В столице она поднялась до уровня начала сентября. Также в Москве новых случаев выявили почти 3,5 тысячи, что является максимальным показателем с середины лета.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что вопрос о введении новых жестких ограничений в стране на федеральном уровне не обсуждается.
Песков также отметил, что в администрации президента продолжают выявлять единичные случаи заражения коронавирусом. По его словам, дополнительные меры предосторожности не помешают. Таким образом, Песков ответил на вопрос, как долго продлится изоляция российского президента.


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