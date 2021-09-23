За сутки в России от коронавируса скончались 820 человек

Это повторение максимального показателя смертности с начала эпидемии. В столице она поднялась до уровня начала сентября. Также в Москве новых случаев выявили почти 3,5 тысячи, что является максимальным показателем с середины лета.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что вопрос о введении новых жестких ограничений в стране на федеральном уровне не обсуждается.

Песков также отметил, что в администрации президента продолжают выявлять единичные случаи заражения коронавирусом. По его словам, дополнительные меры предосторожности не помешают. Таким образом, Песков ответил на вопрос, как долго продлится изоляция российского президента.