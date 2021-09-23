Следователи приступили к осмотру места крушения самолёта Ан-26 в Хабаровском крае

Оно находится в труднодоступном районе на верхушке сопки. Фрагменты разрушенного судна разбросаны на десятки метров. Как передает ТАСС, уже допрошены диспетчеры, которые контролировали полет. Минздрав подтвердил, что все шесть человек, которые находились на борту, погибли.

Самолет, который разбился в Хабаровском крае, летал более сорока лет. Заслуженный летчик-испытатель Магомед Талбоев сказал в интервью «Первому каналу», что этот показатель не критичный.

Расшифровкой бортовых самописцев будет заниматься Межгосударственный авиационный комитет.