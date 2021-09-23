Конгресс США поддержал поправку, которая ужесточает санкции в отношении российского суверенного долга

Конгресс США поддержал поправку к проекту оборонного бюджета на 2022 г., которая ужесточает санкции в отношении российского суверенного долга, сообщает агентство Блумберг.

Если поправка, носящая рекомендательный характер, будет утверждена Верхней палатой — как ожидается, с большой вероятностью, уже на этой неделе — и потом президентом, американским инвесторам будет запрещено покупать и продавать российские облигации федерального займа не только на первичном, как это было ранее, но и на вторичном рынках. Под запретом также окажутся облигации российского Центробанка и Фонда национального благосостояния. Помимо этих ограничений в отношении госдолга Москвы, пишет Блумберг, члены Палаты представителей предлагают ввести дополнительные санкции против трех десятков российских чиновников и бизнесменов.

Отмечается, что принятие экстра-мер в отношении госдолга России является очередным ответом на попытки вмешательства Москвы в президентские выборы в США. Инициатор поправки в национальный оборонный бюджет, демократ Брэд Шерман в интервью Информагентству подчеркнул, что данное решение увеличит заемные ставки для российского правительства на 0.5—0.8 процента и станет мощным посланием президенту Путину, суть которого сводится к тому, что «США готовы противостоять его попыткам подорвать нашу демократию и разделить нашу страну».

Блумберг сообщает, что Торговая палата США выступила против санкций в отношении российского суверенного долга, поскольку, по мнению экспертов, это серьезно затруднит деятельность американских компаний, работающих на российских рынках.