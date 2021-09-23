В Оренбурге через день после выборов школьников и учащихся колледжей отправили на дистант

Дистанционное обучение в Оренбурге ввели для учащихся средней школы. Ученики начальных и 11-х классов продолжают посещать занятия. Также запрещено обучение в очном формате в техникумах, приостановлена работа кружков и секций. Мера продлится 2 недели. Родителей просят проследить, чтобы во внеучебное время дети оставались дома.

Кроме того, согласно новому указу губернатора о противодействии коронавирусу, детям младше 16 лет запретили находиться в торговых центрах без взрослых.

При этом в городском управлении образования подчеркиваю, что на дистант учащихся перевели из-за роста заболеваемости ОРВИ, а не коронавируса. В школах и детских садах города вакцинировано почти 90% работников.

Тем не менее, есть случаи и вспышек коронавируса. Так карантин ввели в кадетской школе-интернате имени Неплюева, где из 250 учащихся положительный тест оказался у 52.



В соседней Башкирии в 12 районах со вторника также введено дистанционное обучение для учащихся средней школы. Там такую меру ввели именно из-за усложнения ситуации с коронавирусом.