Торговые сети «Пятерочка» и «Магнит», по данным ФАС, завышают цены на ряд товаров

Компании должны устранить нарушения в десятидневный срок.

Проблемными признаны магазины в Московской области. Мониторинг показал, что в отдельных муниципальных образованиях цен зависит от доли, которую сети занимают в населенных пунктах. Доминирующее положение на локальном рынке приводило к удорожанию пшеничной муки, хлеба, кур и свинины более чем на 10 процентов. Владельцам предписано отказаться от подобной практики, иначе регулятор заведет антимонопольное производство.

X5 Group, которой принадлежит сеть «Пятерочка», на претензии публично пока не отреагировал. Представители «Магнита» лишь подтвердили «Эху», что получили предупреждение от ФАС.

Эти же ритейлеры недавно вызывали нарекания у того же ведомства. В начале сентября и «Пятерочку», и «Магнит» заподозрили в завышении цен на овощи и фрукты. В магазинах Рязанской области наценка составляла до 100 процентов. На компании завели дело, однако сами ответчики не согласились с доводами службы. В обоих сетях заявили, что наценки были меньше, а социально значимые картофель и морковь вовсе продавались с ощутимой скидкой.

О подорожании продуктов и регулировании их стоимости в середине лета говорил президент Путин. Позже антимонопольная служба предложила продовольственным сетях добровольно скорректировать цены.

Председатель комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Московской области Сергей Жигарев сказал Эху, что государство должно бороться со злоупотреблениями в торговле и в этом направлении антимонопольная служба действует грамотно.

«Считаю, что ФАС делает абсолютно правильно. Это товары, которые сегодня Россия полностью производит и закрывает самостоятельно, и по свинине, и по курице, и по говядине. Я думаю, что это картельный сговор, с которым ФАСу предстоит разобраться. ФАСу надо дать возможность поднимать стоимости по оплате штрафов, чтобы эти штрафы были более существенными для торговых сетей и отбивали у них желание этими вопросами спекулировать», — сказал он.

С.Жигарев отметил, что борьба с завышением цен в магазинах продолжается в России уже более десяти лет. «Борьба с ценами и монопольными торговыми сетями идет уже больше 10 лет. В своей время ею активно занималась депутат Яровая, этим нужно продолжать заниматься. Это может быть использовано не только в экономических вопросах, но и в политических, поскольку большую часть торговых сетей у нас все-таки владеют иностранные компании. Как мы понимаем, сегодня в борьбе в том числе и с Россией используются и такого рода методы», — заключил он.

По мнению экономиста И.Николаева супермаркетам может грозить штраф за завышение цен. «Если удастся доказать, что они действительно в результате какого-то сговора завышали цены, то, конечно, это штрафы и «Магниту», и «Пятерочке». ФАС и должен проявлять активность на этом рынке, но не будем забывать, какая ситуация у нас с инфляцией, которая по фактическим показателям значительно выше прогноза. Поэтому ФАС в данном случае проявляет дополнительное усердие с точки зрения влияния на инфляционные процессы. Это все наверняка не просто так – это скоординированная работа правительства, чтобы все ведомства, которые могли бы как-то повлиять на этот процесс, это делали», – сказал он.

Предписания снизить цены на продукты в Подмосковных магазинах могут быть оспорены юристами компаний, сказал в эфире радио «1» глава Союза потребителей Петр Шелищ. По его словам, есть объективные причины роста цен в рознице, в первую очередь из-за роста цен у поставщиков. Российским властям все сложнее сдерживать цены на продовольствие в условиях эмбарго и пандемии одновременно, в России продолжают уничтожать импортные продукты, пишет «Независимая газета».

В начале этой недели президент подписал указ о продлении продовольственного эмбарго до 31 декабря 2022 года.