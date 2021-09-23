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13:32, 23 сентября 2021

Силовики задержали медсестру детской больницы из Петербурга, которая привязала ребёнка к стулу

Полиция не могла найти женщину практически неделю. Сегодня суд выберет ей меру пресечения.

Медсестра детской инфекционной больницы провела ночь в изоляторе после того, как её задержали сотрудники Следственного комитета. В отношении неё возбудили уголовное дело за незаконное лишение свободы несовершеннолетнего. Дело в том, что в начале этого месяца женщина привязала трёхлетнего мальчика-сироту колготками к стулу. Он находился в туберкулёзном отделении инфекционной больницы на Васильевском острове.

Плачущего ребёнка засняла на видео блогер Дарья Машнова. Девушка рассказала в социальных сетях, что медицинский персонал кричит на детей, не разрешает брать их на руки, а привязанного мальчика медсёстры назвали ребёнком наркоманов. На видео с рыдающим сиротой обратил внимание Следственный комитет. Для расследования этого дела даже сформировали группу из пяти следователей.

На последнем совещании главы СК Александра Бастрыкина следователи решили, что медсестра, вероятно, будет не единственной обвиняемой в деле. Силовые структуры обратили внимание и на руководство больницы.


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