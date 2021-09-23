Лауреаты Нобелевской премии получат награды в конце этого года в своих странах из-за ситуации с коронавирусом, сообщили сегодня организаторы. На церемонию в Стокгольме смогут попасть представители местной аудитории, а судьба мероприятия в Осло пока неизвестна. Вручение премии намечено на 10 декабря. Некоторые мероприятия Нобелевской недели пройдут в онлайн-формате.