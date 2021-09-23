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13:31, 23 сентября 2021

Лауреаты Нобелевской премии получат награды в конце этого года в своих странах из-за ситуации с коронавирусом

Лауреаты Нобелевской премии получат награды в конце этого года в своих странах из-за ситуации с коронавирусом, сообщили сегодня организаторы. На церемонию в Стокгольме смогут попасть представители местной аудитории, а судьба мероприятия в Осло пока неизвестна. Вручение премии намечено на 10 декабря. Некоторые мероприятия Нобелевской недели пройдут в онлайн-формате. 


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