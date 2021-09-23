ФАС потребовала снизить цены в сетевых супермаркетах в Подмосковье

Торговые сети «Магнит» и «Пятерочка» должны будут снизить цены в некоторых подмосковных магазинах в десятидневный срок. С августа антимонопольная служба проводит проверки всех крупных торговых сетей в связи с жалобами на рост цен. Чиновники уверены, что и «Пятерочка», и «Магнит» без оснований завышали стоимость одних и тех же товаров.

Цены в этих магазинах, по мнению контролирующего органа, напрямую зависели от плотности расположения торговых точек. Чем большее количество одинаковых супермаркетов было представлено на небольшой территории, тем выше в них были цены. Стоимость пшеничной муки, хлеба или, например, разных сортов мяса могла быть завышена на 10%.

Если торговые сети не выполнят требования регулирующего органа, чиновники грозят запретить работу магазинов на срок до года.

«Магнит» уже подтвердил получение предупреждения антимонопольной службы. Представители «Пятерочки» пока никак не комментировали требования чиновников.