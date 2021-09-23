Защита сообщила о многочисленных ошибках в деле шамана Габышева, приговоренного к принудительному лечению

Защита сообщила о многочисленных ошибках в деле шамана Александра Габышева, приговоренного к принудительному лечению в учреждении специализированного типа с интенсивным наблюдением. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Алексей Прянишников.

«Сегодня Верховный суд республики Якутия в полном объеме отказал в жалобе самого Александра Габышева и в жалобе его защиты на постановление о направлении его на принудительное лечение с интенсивным наблюдением. Суд не внял никаким аргументам, в том числе тому, что выводы якутских экспертов-психиатров о наличии у Габышева признаков невменяемости не обоснованы научно и не мотивированы, не подтверждены фактическими доказательствами. <...> В ближайшее время следует ожидать направления Александра в медицинскую организацию на территории России. Разумеется, дальше будет продолжено обжалование, будем проходить вплоть до Верховного суда и ЕСПЧ. Мы считаем, что допущены грубейшие ошибки при вынесении постановления и сегодня при вынесении определения апелляционной инстанцией, Верховным судом Якутии», — сказал он.

По словам адвоката, А.Габышеву ошибочно выбрали тип учреждения для прохождения принудительного лечения.

«В организациях специализированного типа с интенсивным наблюдением <...> пребывают маньяки всевозможные, расчленители, насильники над детьми. Была надежда, что хотя бы в этой части изменят, чтобы человека, который абсолютно не подлежит содержанию в таких условиях, не направляли в интенсив, но даже этого не изменили. Не хотели перед выборами будоражить обстановку, уже, по всей видимости было готово решение окончательное, но решили подождать окончания выборов и после них объявить», — сказал он Верховный суд Якутии отказался отменить принудительное лечение Александра Габышева, называющего себя «шаманом-воином». Судьи под председательством Анджелы Стрекаловской отклонили доводы защиты о том, что вина А.Габышева по уголовному делу не доказана, а выводы экспертов якутского психдиспансера о его невменяемости не обоснованы.

В 2019 году Александр Габышев объявил, что идет в поход на Москву, чтобы изгнать из Кремля президента Владимира Путина. После этого А.Габышева несколько раз задерживали и отправляли на принудительное лечение.