Российскую делегацию за несколько дней до начала осенней сессии ПАСЕ ограничили в перемещении по Страсбургу

На это пожаловался один из представителей российской стороны.

Из гостиницы в здание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Только так судя по словам сенатора и члена российской делегации Владимира Круглого, которые приводит агентство РИА, смогут передвигаться он и коллеги. Решение ограничить их перемещение по Страсбургу в ПАСЕ объяснили тем, что Евросоюз не признаёт вакцинацию препаратом Спутник. Это равносильно тому, что представители российской делегации будут считаться не привитыми, даже если вакцинированы. К тому же в ЕС считают Россию эпидемиологически неблагоприятной страной в так называемой «красной зоне».

Сенатор при этом отметил, что ограничения не затронули турецкую делегацию. Турцию в ЕС тоже считают страной «красной зоны», но представители делегации привиты препаратом американской компании Pfizer, уточнил Круглый. По его словам решение, принятое в отношении российской стороны, также не затронуло украинскую делегацию в ПАСЕ. Сенатор расценил ограничения как дискриминацию России и напомнил, что Спутник разрешено применять в 70 странах мира.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения приостановила одобрение вакцины Спутник. Специалисты объяснили это тем, что во время инспекций на одной из фабрик в Уфе, которая участвует в производстве вакцины, выявили нарушения.