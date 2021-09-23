В Москве резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Похожая ситуация по всей стране

В России за сутки прибавилось больше 21 тысячи носителей КОВИД-19. Это на 1700 случаев больше, чем накануне. Львиную долю прироста – полторы тысячи дала столица, которая немедленно исчезла из списка регионов с наименьшими темпами прироста. Первое место в нем занимает теперь Бурятия, следом за ней следуют Алтая и Магаданская область. Третий день подряд от последствий коронавируса умирает более 800 человек.

Накауне с болезнью не смогли справиться 820 россиян – максимальное количество за все время пандемии. Положительные тесты отмечены во всех 85 регионах России, в 8,5 % случаев заболевание протекает бессимптомно. Накануне информированные источники заявили Интерфаксу о том, что в Москве возможно возвращение к QR-кодам для посещения точек общепита и переводе трети работников предприятий на удаленку.

Источники говорили о том, что необходимости в введении ограничений в Москве нет, пока в сутки фиксируют до 2 с половиной тысяч случаев КОВИД-19