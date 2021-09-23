ФСБ ужесточило обвинение зампреду меджлиса* крымских татар Джелялову по делу о повреждении газопровода – адвокат

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Николай Полозов.

«Если раньше он обвинялся в части 1 статьи 281 УК РФ «соучастие в совершении диверсии», то сейчас обвинение достаточно сильно ужесточили. Ему теперь вменяют «совершение диверсии в составе организованно группы лиц». Кроме того, ему предъявили новое обвинение по новой статье часть 4 статьи 222.1 УК РФ «незаконный оборот взрывных устройств в составе организованной группы». Даже по версии следствия Нариман Джелялов никакого отношения к перемещению взрывных устройств не имел, однако следствие считает, что все действия, и братьев Ахтемовых, и Наримана Джелялова были объединены общим умыслом, и через этот умысел ему вменяют незаконный оборот взрывного устройства. <...> Естественно, вину в инкриминируемых деяниях Нариман Джелялов не признает», — сказал он.

Адвокат подчеркнул, что защита считает дело сфабрикованным.

«На наш взгляд, версия ФСБ абсолютно является надуманной, дело фабрикуется. Это попытка привязать меджлис* татарского народа к неким деструктивным действиям, для того чтобы в последующем была возможность признать ее как террористическую организацию и осуществлять массовые преследования людей, которые имеют отношение к идеям меджлиса в Крыму. Речь идет о сотнях и тысячах человек», — заключил он.

По словам адвоката, Н.Джелялову может грозить до 20 лет лишения свободы.

Зампреда меджлиса* крымских татар Наримана Джелялова обвиняют в рамках дела о повреждении газопровода на участке между Ялтой и Симферополем. В общей сложности под стражей оказались 5 человек. По версии ФСБ, Н.Джелялов и остальные умышленно установили взрывное устройство на газопровод в крымском селе Перевальное, повредив его. К зданию ФСБ в Симферополе поддержать задержанных ранее вышли не менее 40 крымских татар, полиция разогнала акцию и почти всех задержала.

* признан в России экстремистской организацией