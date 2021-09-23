В Сургуте рядом с магазином вместо кнопки вызова персонала для людей с инвалидностью повесили лист бумаги

В Сургуте рядом с магазином «Рукодельница» вместо настоящей кнопки вызова персонала для людей с инвалидностью повесили лист бумаги с изображением кнопки. Фото в редакцию местной газеты «Новый город» прислала одна из местных жительниц. В самом магазине пообещали, что табличка скоро будет восстановлена, предыдущую вырвали хулиганы, сотрудники решили временно заменить ее муляжом.