Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края проявили наибольший интерес к новинке Apple – iPhone13

Как сообщает «Интерфакс», на города-миллионики приходится более 85% предзаказанных смартфонов. Завтра гаджеты появятся в магазинах. Цена начинается с 70 тысяч рублей.
2021-09-23T12:33:02+03:00
2021-09-23T12:33:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:33, 23 сентября 2021
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